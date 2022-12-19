Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Месси сейчас самый счастливый человек в мире»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль поле победы на ЧМ-2022 восхитился Лионелем Месси:

«Наслаждайтесь этим, он лучший на все времена. Если у каких-то идиотов и были сомнения в этом, то теперь их больше нет. Такого, как он, больше не будет.

Сейчас он, должно быть, самый счастливый человек в мире и вполне заслужил этот трофей».