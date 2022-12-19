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  4. Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Месси сейчас самый счастливый человек в мире»
Чемпионат Европы
19 декабря 2022, 14:01 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:02
528
0

Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Месси сейчас самый счастливый человек в мире»

Хавбек сборной Аргентины – о победе на чемпионате мира

19 декабря 2022, 14:01 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:02
528
0
Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Месси сейчас самый счастливый человек в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль поле победы на ЧМ-2022 восхитился Лионелем Месси:

«Наслаждайтесь этим, он лучший на все времена. Если у каких-то идиотов и были сомнения в этом, то теперь их больше нет. Такого, как он, больше не будет.

Сейчас он, должно быть, самый счастливый человек в мире и вполне заслужил этот трофей».

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Родриго Де Пауль сборная Аргентины по футболу Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу
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