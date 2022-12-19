Чемпионат Европы19 декабря 2022, 14:01 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:02
528
0
Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Месси сейчас самый счастливый человек в мире»
Хавбек сборной Аргентины – о победе на чемпионате мира
19 декабря 2022, 14:01 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:02
528
0
Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль поле победы на ЧМ-2022 восхитился Лионелем Месси:
«Наслаждайтесь этим, он лучший на все времена. Если у каких-то идиотов и были сомнения в этом, то теперь их больше нет. Такого, как он, больше не будет.
Читайте также:Родриго Де ПАУЛЬ: «Мы заслуживали победить в основное время»
Сейчас он, должно быть, самый счастливый человек в мире и вполне заслужил этот трофей».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 декабря 2022, 21:05 1
Силия Кусситини выбежала на радостях к своему сыну после окончания матча
Футбол | 19 декабря 2022, 12:49 0
Месси стал первым игроком из Южной Америки, который забил и в финале ЧМ, и в финале ЛЧ
Футбол | 18.12.2022, 22:25
Футбол | 18.12.2022, 18:15
Футбол | 19.12.2022, 12:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.12.2022, 23:59 13
Футбол
17.12.2022, 11:48 10
MMA
18.12.2022, 02:10 4
17.12.2022, 08:29 2
17.12.2022, 13:50
17.12.2022, 13:59 4