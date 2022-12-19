Родриго Де ПАУЛЬ: «Мы заслуживали победить в основное время»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Мы родились, чтобы страдать. Мы будем страдать всю жизнь, но я никогда не забуду этот день. Я думаю, мы справедливые победители. Чтобы стать чемпионами, нужно обыграть предыдущих чемпионов - мы это сделали. Это радость, которую я не могу объяснить.

Горжусь тем, что родился в Аргентине. Сегодня мы на вершине мира. Бесспорно, это был самый невероятный финал в истории. Мы заслуживали победить в основное время. Французы не били по нашим воротам. Но эта игра множество раз доказала, что у нас впечатляющий характер.

Невероятно, но игра против Саудовской Аравии нам пригодилась. То поражение опустило нас на землю, и мы стали лучшими на чемпионате мира. Мы в вечности. Мы будем принадлежать к группе избранных, которая поднимала Кубок мира», - сказал Де Пауль.