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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 05:25 | Обновлено 19 декабря 2022, 05:30
318
0

Родриго Де ПАУЛЬ: «Мы заслуживали победить в основное время»

Хавбек сборной Аргентины – о победе над Францией

19 декабря 2022, 05:25 | Обновлено 19 декабря 2022, 05:30
318
0
Родриго Де ПАУЛЬ: «Мы заслуживали победить в основное время»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Мы родились, чтобы страдать. Мы будем страдать всю жизнь, но я никогда не забуду этот день. Я думаю, мы справедливые победители. Чтобы стать чемпионами, нужно обыграть предыдущих чемпионов - мы это сделали. Это радость, которую я не могу объяснить.

Горжусь тем, что родился в Аргентине. Сегодня мы на вершине мира. Бесспорно, это был самый невероятный финал в истории. Мы заслуживали победить в основное время. Французы не били по нашим воротам. Но эта игра множество раз доказала, что у нас впечатляющий характер.

Невероятно, но игра против Саудовской Аравии нам пригодилась. То поражение опустило нас на землю, и мы стали лучшими на чемпионате мира. Мы в вечности. Мы будем принадлежать к группе избранных, которая поднимала Кубок мира», - сказал Де Пауль.

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