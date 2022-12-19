А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Третий гол аргентинцев на 108-й минуте забил Лионель Месси.

Во время этого взятия ворот на поле было сразу 13 игроков сборной Аргентины. Болельщики заметили, что двое запасных команды Лионеля Скалони выбежали на газон. Возможно, это случилось после того, как мяч пересек линию ворот, но перед тем, как арбитр зафиксировал взятие ворот и указал на точку в центре поля.