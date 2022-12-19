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  4. А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 11:40 | Обновлено 19 декабря 2022, 12:55
8166
11

А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам

На газон выбежали двое запасных команды Лионеля Скалони

19 декабря 2022, 11:40 | Обновлено 19 декабря 2022, 12:55
8166
11
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Третий гол аргентинцев на 108-й минуте забил Лионель Месси.

Во время этого взятия ворот на поле было сразу 13 игроков сборной Аргентины. Болельщики заметили, что двое запасных команды Лионеля Скалони выбежали на газон. Возможно, это случилось после того, как мяч пересек линию ворот, но перед тем, как арбитр зафиксировал взятие ворот и указал на точку в центре поля.

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Источник The Sun
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Комментарии 11
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Gargantua
надо дисквалифицировать и лучшим игроком признать Криштиану
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Шафран
да ладно.. це було після голу. 
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+3
Умник
Бред полнейший.
Аргентина выиграла честно.
Не поганьте финал
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+2
introvert
А я то все думав, чому Льоріс не відбив вдруге...  Задивився на Ді Марію та Ко, звісно! От нелюди хитрі...
Ну все, відібрати в Мессі кубок, Аргентині - дисквал. Мбаппе чемпіон!
Ну, "на крайняк", перегравати. Чи визначити переможця жеребкуванням))
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0
14sergey1953
Хейтери, навіть не змогли нічого толковішого відкопати. Аргентина, чемпіон світу! Мессі, найкращий футболіст всіх часів і народів! Крапка!
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
14sergey1953
Когда Аргентина играла с Нидерландами, во время игры на поле выбежало человек 20 запасных сборных Нидерландов!
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-2
porylych
ну то й усе - тех.поразка 0-3
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-3
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