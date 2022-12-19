Со «святой троицей». Месси вошел в когорту топ-триумфаторов

В воскресенье, 18 декабря, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины добилась победы над командой Франции (3:3, пенальти 4:2).

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Триумф сборной позволил нападающему аргентинцев Лионелю Месси войти в число футболистов, которые имеют в своем активе три мировых топ-трофея, так называемую «святую троицу» - Золотой мяч, Кубок мира и кубок Лигу чемпионов.

Бобби Чарльтон – ЗМ (1966), ЧМ (1966), ЛЧ (1968)

Франц Беккенбауэр – ЗМ (1972, 1976), ЧМ (1974), ЛЧ (1974, 1975, 1976)

Герд Мюллер – ЗМ (1970), ЧМ (1974), ЛЧ (1974, 1974, 1976)

Паоло Росси – ЗМ (1982), ЧМ (1982), ЛЧ (1985)

Зинедин Зидан – ЗМ (1998), ЧМ (1998), ЛЧ (2002)

Ривалдо – ЗМ (1999), ЧМ (2002); ЛЧ (2002)

Роналдиньо – ЗМ (2005); ЧМ (2002); ЛЧ (2006)

Кака – ЗМ (2007); ЧМ (2002); ЛЧ (2007)

Лионель Месси – ЗМ (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021); ЧМ (2022), ЛЧ (2006, 2009, 2011, 2015)

Последним до Месси такого же достижения добивался бразилец Кака, который к победе на чемпионате мира в 2002-м в сборной Бразизии в 2007 году добавил победы в Лиге чемпионов и выигрыш Золотого мяча.

Ранее сообщалось, что еще есть трофей, которого нет в личной коллекции Лионеля Месси.