Известен трофей, которого еще нет у Месси, хотя он за него боролся
Аргентинцу еще есть к чему стремиться
В воскресенье, 18 декабря, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины, ведомая Лионелем Месси, обыграла команду Франции (3:3, пенальти 4:2). Данный триумф приблизил 35-летнего аргентинского форварда к уникальному достижению.
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На сегодня у Месси нет побед лишь в одном турнире из тех, в котором он участвовал. Это Кубок Франции. Впрочем, еще в нынешнем сезоне Лионель может устранить данный пробел, так как «ПСЖ» продолжает выступления в этом турнире.
Как известно, победа на ЧМ-2022 принесла Лионелю Месси 42-й трофей в карьере.
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