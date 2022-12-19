Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен трофей, которого еще нет у Месси, хотя он за него боролся
Аргентина
19 декабря 2022, 09:37 | Обновлено 19 декабря 2022, 09:47
1124
0

Известен трофей, которого еще нет у Месси, хотя он за него боролся

Аргентинцу еще есть к чему стремиться

19 декабря 2022, 09:37 | Обновлено 19 декабря 2022, 09:47
1124
0
Известен трофей, которого еще нет у Месси, хотя он за него боролся
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В воскресенье, 18 декабря, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины, ведомая Лионелем Месси, обыграла команду Франции (3:3, пенальти 4:2). Данный триумф приблизил 35-летнего аргентинского форварда к уникальному достижению.

На сегодня у Месси нет побед лишь в одном турнире из тех, в котором он участвовал. Это Кубок Франции. Впрочем, еще в нынешнем сезоне Лионель может устранить данный пробел, так как «ПСЖ» продолжает выступления в этом турнире.

Как известно, победа на ЧМ-2022 принесла Лионелю Месси 42-й трофей в карьере.

По теме:
Рио ФЕРДИНАНД: «Такое вряд ли когда-нибудь повторится»
Эмилиано Мартинес – обладатель уникального достижения в сборной Аргентины
ИКАРДИ – Месси: «Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты»
Лионель Месси ПСЖ сборная Аргентины по футболу Кубок Франции по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Футбол | 18 декабря 2022, 20:30 23
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022

Конечно, лучшим футболистом чемпионата мира признан Лионель Месси

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Мир все равно услышал наш призыв»
Футбол | 19 декабря 2022, 01:23 0
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Мир все равно услышал наш призыв»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Мир все равно услышал наш призыв»

Президент Украины – об отказе ФИФА транслировать его обращение

Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Футбол | 18.12.2022, 18:15
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Футбол | 18.12.2022, 22:25
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Родриго Де ПАУЛЬ: «Мы заслуживали победить в основное время»
Футбол | 19.12.2022, 05:25
Родриго Де ПАУЛЬ: «Мы заслуживали победить в основное время»
Родриго Де ПАУЛЬ: «Мы заслуживали победить в основное время»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
17.12.2022, 10:55 14
Война
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
18.12.2022, 02:10 4
Футбол
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
17.12.2022, 13:50
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
17.12.2022, 11:48 9
Футбол
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
17.12.2022, 13:42
Бокс
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
17.12.2022, 08:29 2
Бокс
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
17.12.2022, 19:45 1
Футбол
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
18.12.2022, 23:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности