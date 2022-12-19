Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель СКАЛОНИ: «Надеюсь, Марадона получил удовольствие»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 10:33 | Обновлено 19 декабря 2022, 10:47
751
0

Лионель СКАЛОНИ: «Надеюсь, Марадона получил удовольствие»

Аргентинский тренер – о победе подопечных в финале ЧМ-2022

19 декабря 2022, 10:33 | Обновлено 19 декабря 2022, 10:47
751
0
Лионель СКАЛОНИ: «Надеюсь, Марадона получил удовольствие»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вспомнил о легендарном аргентинце Диего Марадоне после триумфа команды в финальном матче ЧМ-2022 с командой Франции (3:3, пенальти 4:2).

«Я думаю, что он все еще здесь. Надеюсь, Марадона получил удовольствие, наблюдая за матчем на небесах», — заявил Скалони.

Как известно, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. С 2008 по 2010 год легендарный экс-форвард возглавлял сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2010.

Победа сборной Аргентины на мундиале в Катаре принесла ей третье чемпионство в истории.

По теме:
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
Куш за триумф. КОНМЕБОЛ оценила круглой суммой победу Аргентины на ЧМ-2022
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Лионель Скалони ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря
Футбол | 19 декабря 2022, 09:50 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря

Важные события во всех видах спорта

Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Футбол | 18 декабря 2022, 22:25 5
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал поражение команды в финале ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19.12.2022, 01:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Футбол | 18.12.2022, 18:15
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Мир все равно услышал наш призыв»
Футбол | 19.12.2022, 01:23
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Мир все равно услышал наш призыв»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Мир все равно услышал наш призыв»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
18.12.2022, 20:30 28
Футбол
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
17.12.2022, 08:29 2
Бокс
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
18.12.2022, 21:05 1
Футбол
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
17.12.2022, 23:59 13
Футбол
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
17.12.2022, 16:00 3
Биатлон
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
18.12.2022, 07:10
MMA
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
18.12.2022, 05:50
Футбол
Анси-2022. Прима занял 10 место в преследовании
Анси-2022. Прима занял 10 место в преследовании
17.12.2022, 13:59 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности