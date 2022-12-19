Лионель СКАЛОНИ: «Надеюсь, Марадона получил удовольствие»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вспомнил о легендарном аргентинце Диего Марадоне после триумфа команды в финальном матче ЧМ-2022 с командой Франции (3:3, пенальти 4:2).

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«Я думаю, что он все еще здесь. Надеюсь, Марадона получил удовольствие, наблюдая за матчем на небесах», — заявил Скалони.

Как известно, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. С 2008 по 2010 год легендарный экс-форвард возглавлял сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2010.

Победа сборной Аргентины на мундиале в Катаре принесла ей третье чемпионство в истории.