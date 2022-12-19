Луис СУАРЕС: «Поздравляю! Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим»

Экс-напарник Лионеля Месси по «Барселоне» Луис Суарес в своем Instagram опубликовал пост, где поздравил звездного аргентинца с победой на ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Поздравляю, друг! Ты чемпион мира. Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим».

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Суарес и Месси выступали за каталонскую «Барселону» с 2014 по 2020 год.