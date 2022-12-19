Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис СУАРЕС: «Поздравляю! Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 10:30 |
2126
0

Луис СУАРЕС: «Поздравляю! Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим»

Уругваец поздравил Месси с титулом чемпиона мира

19 декабря 2022, 10:30 |
2126
0
Луис СУАРЕС: «Поздравляю! Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим»
Instagram. Лионель Месси и Луис Суарес

Экс-напарник Лионеля Месси по «Барселоне» Луис Суарес в своем Instagram опубликовал пост, где поздравил звездного аргентинца с победой на ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Поздравляю, друг! Ты чемпион мира. Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим».

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Суарес и Месси выступали за каталонскую «Барселону» с 2014 по 2020 год.

По теме:
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
Куш за триумф. КОНМЕБОЛ оценила круглой суммой победу Аргентины на ЧМ-2022
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Лионель Месси сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция Луис Суарес
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина выиграла чемпионат мира, Месси признан лучшим игроком
Футбол | 19 декабря 2022, 05:45 0
Аргентина выиграла чемпионат мира, Месси признан лучшим игроком
Аргентина выиграла чемпионат мира, Месси признан лучшим игроком

Главные новости за 18 декабря на Sport.ua

Дидье ДЕШАМ: «Сегодня я не сказал бы ничего о своем будущем»
Футбол | 19 декабря 2022, 07:33 1
Дидье ДЕШАМ: «Сегодня я не сказал бы ничего о своем будущем»
Дидье ДЕШАМ: «Сегодня я не сказал бы ничего о своем будущем»

Французский специалист – о своей дальнейшей тренерской карьере

ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
Футбол | 18.12.2022, 21:05
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Футбол | 18.12.2022, 18:15
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Футбол | 18.12.2022, 20:00
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
18.12.2022, 22:25 5
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
19.12.2022, 02:00
Биатлон
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
18.12.2022, 07:10
MMA
Отец Фьюри: «Кто знает Усика за пределами Украины?»
Отец Фьюри: «Кто знает Усика за пределами Украины?»
18.12.2022, 10:19 9
Бокс
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
17.12.2022, 16:00 3
Биатлон
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
17.12.2022, 13:50
Футбол
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
18.12.2022, 05:50
Футбол
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
17.12.2022, 23:59 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности