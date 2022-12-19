«Поздравляю, брат». Неймар поздравил Месси с титулом чемпиона мира

Звездный бразильский игрок Неймар в своем Instagram опубликовал пост с поздравлениями для Лионеля Месси:

«Поздравляю, брат».

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Неймар и Месси вместе выступают за французский футбольный клуб «ПСЖ».