«Поздравляю, брат». Неймар поздравил Месси с титулом чемпиона мира
Звездный бразилец опубликовал пост в своем Instagram
Звездный бразильский игрок Неймар в своем Instagram опубликовал пост с поздравлениями для Лионеля Месси:
«Поздравляю, брат».
В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.
Неймар и Месси вместе выступают за французский футбольный клуб «ПСЖ».
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