Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Такое вряд ли когда-нибудь повторится»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 09:16 | Обновлено 19 декабря 2022, 09:17
1813
0

Рио ФЕРДИНАНД: «Такое вряд ли когда-нибудь повторится»

Английский экс-футболист – о финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция

19 декабря 2022, 09:16 | Обновлено 19 декабря 2022, 09:17
1813
0
Рио ФЕРДИНАНД: «Такое вряд ли когда-нибудь повторится»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение о финальном поединке чемпионата мира-2022, в котором сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, пенальти 4:2). Аргентинская команда, как известно, стала сильнейшей на планете в третий раз в истории.

«Такое вряд ли когда-нибудь повторится. Не могу себе представить. Две великие команды идут нос в нос, никто не хочет уступать. Суперзвезды обеих команд выжимают из себя все, выдают гол за голом. Фантастика», – заявил Фердинанд.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины установила рекорд по сериям пенальти на ЧМ.

По теме:
Известен трофей, которого еще нет у Месси, хотя он за него боролся
Эмилиано Мартинес – обладатель уникального достижения в сборной Аргентины
ИКАРДИ – Месси: «Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты»
ЧМ-2022 по футболу Рио Фердинанд сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу Аргентина - Франция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Футбол | 18 декабря 2022, 19:59 152
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу

Основное и компенсированное время встречи завершилось разменом тремя голами с обеих сторон

Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 18 декабря 2022, 09:20 32
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина

Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси

Дидье ДЕШАМ: «Сегодня я не сказал бы ничего о своем будущем»
Футбол | 19.12.2022, 07:33
Дидье ДЕШАМ: «Сегодня я не сказал бы ничего о своем будущем»
Дидье ДЕШАМ: «Сегодня я не сказал бы ничего о своем будущем»
ВИДЕО. Аргентина сегодня гуляет! Реакция болельщиков на победу на ЧМ-2022
Футбол | 18.12.2022, 23:25
ВИДЕО. Аргентина сегодня гуляет! Реакция болельщиков на победу на ЧМ-2022
ВИДЕО. Аргентина сегодня гуляет! Реакция болельщиков на победу на ЧМ-2022
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Футбол | 18.12.2022, 22:25
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
18.12.2022, 23:40
Футбол
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
17.12.2022, 08:29 2
Бокс
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
18.12.2022, 20:00 2
Футбол
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
17.12.2022, 16:00 3
Биатлон
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
18.12.2022, 07:10
MMA
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
17.12.2022, 19:45 1
Футбол
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
18.12.2022, 20:30 23
Футбол
Зеленский подтвердил: российская армия готовит большое наступление
Зеленский подтвердил: российская армия готовит большое наступление
18.12.2022, 16:50 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности