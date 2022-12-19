Рио ФЕРДИНАНД: «Такое вряд ли когда-нибудь повторится»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение о финальном поединке чемпионата мира-2022, в котором сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, пенальти 4:2). Аргентинская команда, как известно, стала сильнейшей на планете в третий раз в истории.

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«Такое вряд ли когда-нибудь повторится. Не могу себе представить. Две великие команды идут нос в нос, никто не хочет уступать. Суперзвезды обеих команд выжимают из себя все, выдают гол за голом. Фантастика», – заявил Фердинанд.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины установила рекорд по сериям пенальти на ЧМ.