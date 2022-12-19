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  4. Эмилиано Мартинес – обладатель уникального достижения в сборной Аргентины
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 08:56 |
2312
0

Эмилиано Мартинес – обладатель уникального достижения в сборной Аргентины

Аргентинский вратарь безупречен в сериях послематчевых пенальти

19 декабря 2022, 08:56 |
2312
0
Эмилиано Мартинес – обладатель уникального достижения в сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес за время выступлений в рядах сборной страны еще ни разу не проигрывал в сериях послематчевых 11-метровых.

На данный момент 30-летний страж ворот английского клуба «Астон Вилла» принимал участие в трех лотереях и все разы успешно. В 2021 году Мартинес выиграл серию одиннадцатиметровых в полуфинале Кубка Америки против Колумбии (3:2).

На чемпионате мира-2022 Эмилиано вышел победителем в сериях пенальти дважды – в четвертьфинале против Нидерландов (4:3) и в финале против Франции (4:2).

Ранее Эмилиано Мартинес дал оценку победе сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 над Францией (3:3, пенальти 4:2).

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ЧМ-2022 по футболу Эмилиано Мартинес сборная Аргентины по футболу Аргентина - Франция
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Источник Sport.ua
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