Эмилиано Мартинес – обладатель уникального достижения в сборной Аргентины

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес за время выступлений в рядах сборной страны еще ни разу не проигрывал в сериях послематчевых 11-метровых.

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На данный момент 30-летний страж ворот английского клуба «Астон Вилла» принимал участие в трех лотереях и все разы успешно. В 2021 году Мартинес выиграл серию одиннадцатиметровых в полуфинале Кубка Америки против Колумбии (3:2).

На чемпионате мира-2022 Эмилиано вышел победителем в сериях пенальти дважды – в четвертьфинале против Нидерландов (4:3) и в финале против Франции (4:2).

Ранее Эмилиано Мартинес дал оценку победе сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 над Францией (3:3, пенальти 4:2).