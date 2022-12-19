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Чемпионат Украины
19 декабря 2022, 03:45 |
103
0

Эмилиано МАРТИНЕС: «У меня нет слов. Я мечтал об этом»

Аргентинский вратарь – о победе в финале чемпионата мира

19 декабря 2022, 03:45 |
103
0
Эмилиано МАРТИНЕС: «У меня нет слов. Я мечтал об этом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Это матч, в котором мы страдали и думали, что контролируем ситуацию, но соперники смогли вернуться. Это был очень сложный матч, нашей команде выпала судьба, которая должна была страдать. Мы вели 3:2, но они получили пенальти и забили. И потом они могли забить еще, но, к счастью, на пути встала моя нога.

Этот чемпионат мира, я мечтал об этом, у меня нет слов. Я был спокоен в начале серии пенальти, я всегда говорю своим товарищам по команде, чтобы они сохраняли спокойствие. Я посвящаю эту победу своей семье, я из очень скромного района, я уехал очень молодым в Англию, эта победа также для всех них», - сказал Мартинес.

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Источник RMC Sport
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