Эмилиано МАРТИНЕС: «У меня нет слов. Я мечтал об этом»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Это матч, в котором мы страдали и думали, что контролируем ситуацию, но соперники смогли вернуться. Это был очень сложный матч, нашей команде выпала судьба, которая должна была страдать. Мы вели 3:2, но они получили пенальти и забили. И потом они могли забить еще, но, к счастью, на пути встала моя нога.

Этот чемпионат мира, я мечтал об этом, у меня нет слов. Я был спокоен в начале серии пенальти, я всегда говорю своим товарищам по команде, чтобы они сохраняли спокойствие. Я посвящаю эту победу своей семье, я из очень скромного района, я уехал очень молодым в Англию, эта победа также для всех них», - сказал Мартинес.