Дидье ДЕШАМ: «Сегодня я не сказал бы ничего о своем будущем»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения подопечных в финале ЧМ-2022 от команды Аргентины (3:3, пенальти 2:4) не стал распространяться о планах своей работы с командой или же ухода из нее.

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«Вы не первый, кто сегодня вечером задает мне этот вопрос… Даже если бы результат был противоположным, я бы сегодня не дал ответа. Мне очень жаль моих игроков, мой персонал. Как вы знаете, у меня будет встреча с моим президентом в начале года, и вы будете знать», – заявил Дешам.

54-летний Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Команда под его руководством в 2016 году стала вице-чемпионом Европы, в 2018-м выиграла чемпионат мира, а также является победителем Лиги наций УЕФА сезона-2021/2022.