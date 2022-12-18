Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение своих подопечных в финальном матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре против Аргентины:

«Было бы не так обидно, если бы мы проиграли 0:3. Тогда и говорить было бы не о чем. Мы больше часа не делали того, что должны были, но затем у нас проявились храбрость, энергия, мастерство, мы выжали из Аргентины все соки. Однако чем все в итоге закончилось?

Мы сумели отыграться, но если ты к чему-то прикасаешься, а оно выскальзывает из твоих рук, то становится только тяжелее и обиднее.

Я сделал ранние замены, потому что не был доволен, считал, что мы способны на большее. Это не означает, что замененные футболисты виноваты больше остальных. Мы по разным причинам не сумели проявить свои сильные стороны, но я не стану вдаваться в подробности.

Мы сумели перевернуть очень тяжелую ситуацию с ног на голову благодаря мастерству и силе воли, однако этого не хватило».

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.