Пауло ДИБАЛА: «Такого чувства больше никогда не будет»

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Я думаю о Кордове, обо всем. Выходить на замену в таком матче было нелегко, но я очень хорошо себя держал в руках. Такого ощущения, как сейчас, у нас больше никогда не будет.

Спасибо всем аргентинцам за все, что они сделали в течение последнего месяца, поддержка была беспрецедентной. Мы сказали, что не подведем их - и не подвели», - сказал Дибала.