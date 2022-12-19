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  4. Пауло ДИБАЛА: «Такого чувства больше никогда не будет»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 05:05 |
557
0

Пауло ДИБАЛА: «Такого чувства больше никогда не будет»

Форвард сборной Аргентины – о победе на чемпионате мира

19 декабря 2022, 05:05 |
557
0
Пауло ДИБАЛА: «Такого чувства больше никогда не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Я думаю о Кордове, обо всем. Выходить на замену в таком матче было нелегко, но я очень хорошо себя держал в руках. Такого ощущения, как сейчас, у нас больше никогда не будет.

Спасибо всем аргентинцам за все, что они сделали в течение последнего месяца, поддержка была беспрецедентной. Мы сказали, что не подведем их - и не подвели», - сказал Дибала.

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