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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 01:41 | Обновлено 19 декабря 2022, 01:42
433
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо за это захватывающее шоу»

Легендарный украинский форвард отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022

19 декабря 2022, 01:41 | Обновлено 19 декабря 2022, 01:42
433
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо за это захватывающее шоу»
Instagram. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист и экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Аргентины над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Поздравляю Аргентину с победой в финале!

Какая красивая игра, спасибо за это захватывающее шоу, вы сделали его особенным!» - написал Шевченко.

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