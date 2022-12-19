Чемпионат мира19 декабря 2022, 01:41 | Обновлено 19 декабря 2022, 01:42
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо за это захватывающее шоу»
Легендарный украинский форвард отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022
19 декабря 2022, 01:41 | Обновлено 19 декабря 2022, 01:42
433
0
Легендарный украинский футболист и экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Аргентины над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.
«Поздравляю Аргентину с победой в финале!
Какая красивая игра, спасибо за это захватывающее шоу, вы сделали его особенным!» - написал Шевченко.
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