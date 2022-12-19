Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо за это захватывающее шоу»

Легендарный украинский футболист и экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Аргентины над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Поздравляю Аргентину с победой в финале!

Какая красивая игра, спасибо за это захватывающее шоу, вы сделали его особенным!» - написал Шевченко.