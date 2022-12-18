Легенда – про легенду. Федерер поздравил Месси с титулом чемпиона мира

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил звездного аргентинского футболиста Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Сказочный момент для Аргентины. Вы, Лионель Месси, снова и снова доказываете, что такое величие. Для меня большая честь наблюдать за Вами. Поздравляю, Лео! Особенный и исторический момент».

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Отметим, что Роджер Федерер в 2022 году завершил карьеру. Свой последний матч он сыграл на Кубке Лейвера.