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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 19:31 | Обновлено 18 декабря 2022, 19:40
3034
0

ВИДЕО. Он забивает! Месси делает дубль! Аргентина вышла вперед в финале ЧМ

Лионель Месси забил на 109-й минуте

18 декабря 2022, 19:31 | Обновлено 18 декабря 2022, 19:40
3034
0
ВИДЕО. Он забивает! Месси делает дубль! Аргентина вышла вперед в финале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч играется в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Арбитр – поляк Шимон Марциняк.

Лионель Месси реализовал пенальти на 22-й минуте. На 36-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество. Маккалистер убежал в контратаку, отдал пас в разрез на Ди Марию, который точным ударом отправил мяч в ворота. На 80-й минуте Мбаппе забил с пенальти, а уже спустя 2 минуты забил второй гол.

На 109-й минуте игры Месси сделал дубль.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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