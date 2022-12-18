Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Это безумие»

Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал отказ ФИФА продемонстрировать заявление Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря):

«Это безумие, что ФИФА заблокировала видео президента Украины.

Нет ничего криминального в том, чтобы просить о мире», - написал Левченко в Twitter.