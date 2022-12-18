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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 19:07 | Обновлено 18 декабря 2022, 19:33
2135
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Это безумие»

Специалист раскритиковал ФИФА

18 декабря 2022, 19:07 | Обновлено 18 декабря 2022, 19:33
2135
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Это безумие»
Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал отказ ФИФА продемонстрировать заявление Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря):

«Это безумие, что ФИФА заблокировала видео президента Украины.

Нет ничего криминального в том, чтобы просить о мире», - написал Левченко в Twitter.

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Евгений Левченко ФИФА Роман Зозуля ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция
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