Чемпионат мира18 декабря 2022, 19:07 | Обновлено 18 декабря 2022, 19:33
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Это безумие»
Специалист раскритиковал ФИФА
18 декабря 2022, 19:07 | Обновлено 18 декабря 2022, 19:33
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Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал отказ ФИФА продемонстрировать заявление Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря):
«Это безумие, что ФИФА заблокировала видео президента Украины.
Нет ничего криминального в том, чтобы просить о мире», - написал Левченко в Twitter.
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