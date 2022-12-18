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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 18:47 | Обновлено 18 декабря 2022, 18:53
10263
0

ВИДЕО. Фантастика! Мбаппе делает дубль за 2 минуты!

Килиан второй гол на 82-й минуте

18 декабря 2022, 18:47 | Обновлено 18 декабря 2022, 18:53
10263
0
ВИДЕО. Фантастика! Мбаппе делает дубль за 2 минуты!
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч играется в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Арбитр – поляк Шимон Марциняк.

Лионель Месси реализовал пенальти на 22-й минуте. На 36-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество. Маккалистер убежал в контратаку, отдал пас в разрез на Ди Марию, который точным ударом отправил мяч в ворота. На 80-й минуте Мбаппе забил с пенальти, а уже спустя 2 минуты забил второй гол.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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