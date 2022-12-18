Чемпионат мира18 декабря 2022, 17:38 | Обновлено 18 декабря 2022, 17:42
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ВИДЕО. На радость Месси. Аргентина забила второй гол Франции в финале ЧМ
Анхель Ди Мария забил на 36-й минуте
18 декабря 2022, 17:38 | Обновлено 18 декабря 2022, 17:42
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В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
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Матч играется в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Арбитр – поляк Шимон Марциняк.
Лионель Месси реализовал пенальти на 22-й минуте. На 36-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество. Маккалистер убежал в контратаку, отдал пас в разрез на Ди Марию, который точным ударом отправил мяч в ворота.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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