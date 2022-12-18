Чемпионат мира18 декабря 2022, 16:50 |
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Футболисты Баварии играют в финале чемпионатов мира 11-й раз подряд
Немецкий гранд имеет свое представительство в финале Мундиалей на протяжении 40 лет
18 декабря 2022, 16:50 |
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Сегодня, 18 декабря, в Катаре состоится финальный матч чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции.
Стало известно, что в стартовом составе французов выйдет защитник «Баварии» Дайо Упамекано.
Таким образом, как минимум один игрок мюнхенского клуба сыграет в финале чемпионатов мира в 11-й раз подряд – с 1982-го года.
Поединок Аргентина – Франция начнется в 17:00 по Киеву.
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