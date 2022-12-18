Футболисты Баварии играют в финале чемпионатов мира 11-й раз подряд

Сегодня, 18 декабря, в Катаре состоится финальный матч чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции.

Стало известно, что в стартовом составе французов выйдет защитник «Баварии» Дайо Упамекано.

Таким образом, как минимум один игрок мюнхенского клуба сыграет в финале чемпионатов мира в 11-й раз подряд – с 1982-го года.

Поединок Аргентина – Франция начнется в 17:00 по Киеву.