Йожеф САБО: «Открытием ЧМ для меня стал Гризманн»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря, 17:00):

«Я буду болеть за французов, потому что еще до чемпионата мира я говорил, что они главные фавориты Мундиаля. У Дешама два равноценных состава, любого игрока можно поменять и ничего не случится. Мне нравится эта команда

У обеих команд хорошая защита. Думаю, основное время закончится вничью, а в дополнительное или по пенальти победят французы.

Для меня стал открытием Гризманн, он сейчас ведет игру сборной Франции. Он хорош везде – и в обороне, и в атаке. Я считаю, что Гризманн один из лучших на этом чемпионате мира».