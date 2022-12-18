Йожеф САБО: «Открытием ЧМ для меня стал Гризманн»
Украинский тренер – о финале ЧМ-2022
Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря, 17:00):
«Я буду болеть за французов, потому что еще до чемпионата мира я говорил, что они главные фавориты Мундиаля. У Дешама два равноценных состава, любого игрока можно поменять и ничего не случится. Мне нравится эта команда
У обеих команд хорошая защита. Думаю, основное время закончится вничью, а в дополнительное или по пенальти победят французы.
Для меня стал открытием Гризманн, он сейчас ведет игру сборной Франции. Он хорош везде – и в обороне, и в атаке. Я считаю, что Гризманн один из лучших на этом чемпионате мира».
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Открытие чемпионата- не обьязательно ноунейм который вдруг заиграл, открытием может быть и тот, кто удивил своей игрой, от кого не ждали. Вот Сабо и назвал Гризманна.
Лично я не ждал от Гризманна нормальной игры, ибо он давно не показывает свой лучший футбол.