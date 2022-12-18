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  4. Йожеф САБО: «Открытием ЧМ для меня стал Гризманн»
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 14:37 |
1040
5

Йожеф САБО: «Открытием ЧМ для меня стал Гризманн»

Украинский тренер – о финале ЧМ-2022

18 декабря 2022, 14:37 |
1040
5
Йожеф САБО: «Открытием ЧМ для меня стал Гризманн»
FootBoom. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря, 17:00):

«Я буду болеть за французов, потому что еще до чемпионата мира я говорил, что они главные фавориты Мундиаля. У Дешама два равноценных состава, любого игрока можно поменять и ничего не случится. Мне нравится эта команда

У обеих команд хорошая защита. Думаю, основное время закончится вничью, а в дополнительное или по пенальти победят французы.

Для меня стал открытием Гризманн, он сейчас ведет игру сборной Франции. Он хорош везде – и в обороне, и в атаке. Я считаю, что Гризманн один из лучших на этом чемпионате мира».

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Йожеф Сабо ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция Антуан Гризманн
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Источник FanDay
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Комментарии 5
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GREEN DAY belokon
Какие же вы  остороумные....
Открытие чемпионата- не обьязательно ноунейм который вдруг заиграл, открытием  может быть и тот, кто удивил своей игрой, от кого не ждали. Вот Сабо и назвал Гризманна.
Лично я не ждал от Гризманна нормальной игры, ибо он давно не показывает свой лучший футбол.
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+2
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Alex K
Людина зіграла за Францію 116 матчів і забила 42 голи. Прям відкриття, ніколи раніше не показував гарної гри, і тут на тобі 😅
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0
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Александр Чернокур
Возможно Сабо не интересовался испанским чемпионатом .Потрясающий Гризманн и Карлос Вела вели вперёд Реал Сосьедад на 4 е место в испанской примере 2012
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0
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