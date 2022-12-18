Решение принято. Бускетс покинет Барселону в конце сезона
Опытный хавбек не будет продлевать контракт
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение покинуть команду в конце сезона. 34-летний хавбек не продлит контракт, который истекает летом 2023 года.
Скорее всего, Бускетс продолжит карьеру в МЛС: им интересуется «Интер Майами». Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Барселоны» Хави пытался удержать Бускетса в команде. Однако решение испанского хавбека уйти окончательное.
Ранее Бускетс также завершил карьеру в сборной Испании.
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