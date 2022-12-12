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  4. Хави хочет сохранить Бускетса в Барселоне
Испания
12 декабря 2022, 20:01 |
236
0

Хави хочет сохранить Бускетса в Барселоне

Наставник каталонцев рассчитывает на ветерана

12 декабря 2022, 20:01 |
236
0
Хави хочет сохранить Бускетса в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет сохранить в команде 34-летнего Серхио Бускетса. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Бускета рассчитан до лета 2023 года, и ранее в СМИ неоднократно писали о том, что после этого ветеран перейдет в МЛС. Однако Хави рассчитывает на своего экс-партнера по команде, несмотря на его солидный возраст.

При этом, из-за финансовых ограничений Ла Лиги, если Бускетс решит остаться в «Барселоне», то ему придется пойти на существенное снижение зарплаты – возможно, даже в два раза.

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Хави Барселона Серхио Бускетс
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Источник Sport.es
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