Хави хочет сохранить Бускетса в Барселоне

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет сохранить в команде 34-летнего Серхио Бускетса. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Бускета рассчитан до лета 2023 года, и ранее в СМИ неоднократно писали о том, что после этого ветеран перейдет в МЛС. Однако Хави рассчитывает на своего экс-партнера по команде, несмотря на его солидный возраст.

При этом, из-за финансовых ограничений Ла Лиги, если Бускетс решит остаться в «Барселоне», то ему придется пойти на существенное снижение зарплаты – возможно, даже в два раза.