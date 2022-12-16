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Чемпионат Европы
16 декабря 2022, 14:55 |
153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бускетс завершил международную карьеру

Испанец выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012 вместо со сборной

16 декабря 2022, 14:55 |
153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бускетс завершил международную карьеру
Instagram. Серхио Бускетс

Известный испанский полузащитник Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Привет всем!

Хотел бы объявить, что спустя почти 15 лет и 143 матча пришло время попрощаться со сборной.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто сопровождал меня на этом долгом пути. Начиная с Висенте дель Боске, который дал мне дебютировать, и заканчивая Луисом Энрике, благодаря которому я получал удовольствие до последней секунды. Также хотел бы поблагодарить за доверие Хулена Лопетеги, Фернандо Йерро и Роберта Морено, а также всех тренеров, которые работали в их штабах.

И, конечно, хотел бы поблагодарить всех партнеров по команде, рядом с которыми я боролся за то, чтобы вывести нашу сборную на заслуженное место. Иногда успехов было больше, иногда – меньше, но мы всегда отдавались полностью и играли с гордостью.

Не хочу забывать ни об одном человеке, который был на заднем плане, но все равно играл очень важную роль. Это физиотерапевты, врачи, мастера по ремонту оборудования, делегаты, диетологи, персонал, журналисты, охрана, люди, сопровождавшие нас, и так далее. Также я хочу поблагодарить всех людей и сотрудников, с которыми я встретился на этом пути. Именно вы сделали его таким особенным.

Спасибо всем болельщикам за ежедневную поддержку, особенно – в моменты, когда все шло не так, как мы ожидали. В такие моменты мы нуждались в вас сильнее всего, единство было важнее всего. Спасибо всем вам!

И, конечно, самое важное – это моя семья. Спасибо, что постоянно поддерживали меня и принимали все мои решения, делили этот путь со мной, когда меня много дней не было рядом. Вы всегда заставляли меня чувствовать себя так, что я показывал свой лучший футбол.

Для меня было честью представлять свою страну и выводить ее на самый высокий уровень, быть чемпионом мира и Европы, быть капитаном и сыграть так много матчей, с большим или меньшим успехом, но всегда выкладываясь на полную и вкладывая все свои силы, чтобы все получилось как можно лучше и чтобы все почувствовали, насколько они важны: помогая всем и стремясь к одной цели, с уникальным, незабываемым и историческим опытом».

В настоящее время Бускетс выступает за каталонскую «Барселону». Серхио дебютировал за национальную команду в 2009 году. В 2010 он стал чемпионом мира, в 2012 выиграл чемпионат Европы.

Бускетс был в составе сборной Испании и на ЧМ-2022 в качестве капитана команды. Испанцы вылетели с турнира на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Марокко по пенальти.

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Источник Sport.ua
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