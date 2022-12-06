Историческая победа. Сборная Марокко впервые вышла в 1/4 финала ЧМ

Во вторник, 6 декабря, завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Марокко и Испании.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В экстра-таймах также команды не смогли забить, а в серии пенальти футболисты сборной Марокко успешно реализовали три 11-метровых, а Испания – 0.

Благодаря этой победе сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу, где сыграет с победителем матч Португалия – Швейцария.