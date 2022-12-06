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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 20:10 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:10
2190
0

Историческая победа. Сборная Марокко впервые вышла в 1/4 финала ЧМ

Марокканцы надолго запомнят этот матч

06 декабря 2022, 20:10 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:10
2190
0
Историческая победа. Сборная Марокко впервые вышла в 1/4 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Марокко по футболу

Во вторник, 6 декабря, завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Марокко и Испании.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В экстра-таймах также команды не смогли забить, а в серии пенальти футболисты сборной Марокко успешно реализовали три 11-метровых, а Испания – 0.

Благодаря этой победе сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу, где сыграет с победителем матч Португалия – Швейцария.

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Источник Sport.ua
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