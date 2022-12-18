Офис Президента Украины: «ФИФА потеряла ценностное понимание футбола»

В офисе Президента Украины прокомментировали отказ ФИФА продемонстрировать заявление Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря):

«Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала инициативу и не разрешит показ видеообращения президента перед финальным матчем. ФИФА потеряла ценностное понимание футбола как игры, которая объединяет народы, а не поддерживает существующие разногласия.

В обращении президента нет ничего политического, что придает политическую окраску спортивному мероприятию, а именно нет субъективных оценок, политических сигналов и тем более обвинений. ФИФА не должна бояться, что слова мира будут услышаны на всемирном футбольном празднике, символизирующем мир».

Также в офисе Президента заявили, что самостоятельно распространят видео, если ФИФА таки откажется показать его перед матчем.