Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Офис Президента Украины: «ФИФА потеряла ценностное понимание футбола»
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 08:59 |
1102
0

Офис Президента Украины: «ФИФА потеряла ценностное понимание футбола»

ФИФА запретила выступление Зеленского перед финалом ЧМ-2022

18 декабря 2022, 08:59 |
1102
0
Офис Президента Украины: «ФИФА потеряла ценностное понимание футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Зеленский

В офисе Президента Украины прокомментировали отказ ФИФА продемонстрировать заявление Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря):

«Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала инициативу и не разрешит показ видеообращения президента перед финальным матчем. ФИФА потеряла ценностное понимание футбола как игры, которая объединяет народы, а не поддерживает существующие разногласия.

В обращении президента нет ничего политического, что придает политическую окраску спортивному мероприятию, а именно нет субъективных оценок, политических сигналов и тем более обвинений. ФИФА не должна бояться, что слова мира будут услышаны на всемирном футбольном празднике, символизирующем мир».

Также в офисе Президента заявили, что самостоятельно распространят видео, если ФИФА таки откажется показать его перед матчем.

По теме:
Президент Аргентины не приедет на финал ЧМ-2022
Дидье ДЕШАМ: «Некоторые французы хотели бы видеть, как Месси берет титул»
Лионель СКАЛОНИ: «На моем месте хотел бы быть каждый аргентинец»
Владимир Зеленский ФИФА ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция Джанни Инфантино
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник CNN
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Футбол | 17 декабря 2022, 13:50 0
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022

Главный тренер Франции заявил, что к финалу будут готовы 24 игрока

Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»
Футбол | 18 декабря 2022, 05:36 1
Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»
Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»

Рустам Худжамов рассказал о пристрастии некоторых футболистов к алкоголю

Бронза ЧМ для Хорватии, успех украинских теннисисток, что с Бензема?
Футбол | 18.12.2022, 06:00
Бронза ЧМ для Хорватии, успех украинских теннисисток, что с Бензема?
Бронза ЧМ для Хорватии, успех украинских теннисисток, что с Бензема?
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Футбол | 17.12.2022, 11:48
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Футбол | 17.12.2022, 23:59
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
17.12.2022, 19:45 1
Футбол
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
16.12.2022, 18:50 5
Футбол
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
17.12.2022, 16:00 3
Биатлон
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
16.12.2022, 18:40 4
Футбол
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Я уволил 10 генералов, еще один застрелился»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Я уволил 10 генералов, еще один застрелился»
16.12.2022, 15:11
Война
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
17.12.2022, 08:29 2
Бокс
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
16.12.2022, 23:59 5
Футбол
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
16.12.2022, 18:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности