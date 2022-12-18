ФОТО. Марта КОСТЮК: «Завершаю 2022 год с очередным парным титулом»

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала фото с церемонии награждения после победы в парном разряде на турнире серии WTA 125 в Лиможе (Франция) вместе со своей напарницей Оксаной Калашниковой (Грузия):

«Звершаю 2022 год с очередным парным титулом», – подписала фотографии украинка.

Отметим, что этот трофей стал для Марты вторым парным в этом сезоне. В сентябре Марта вместе с Терезой Мартинцовой взяла титул в Портороже.