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  4. ФОТО. Марта КОСТЮК: «Завершаю 2022 год с очередным парным титулом»
WTA
18 декабря 2022, 05:25 |
72
0

ФОТО. Марта КОСТЮК: «Завершаю 2022 год с очередным парным титулом»

Украинская теннисистка опубликовала фото с награждения после победы на турнире во Франции

18 декабря 2022, 05:25 |
72
0
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Завершаю 2022 год с очередным парным титулом»
Twitter. Оксана Калашникова и Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала фото с церемонии награждения после победы в парном разряде на турнире серии WTA 125 в Лиможе (Франция) вместе со своей напарницей Оксаной Калашниковой (Грузия):

«Звершаю 2022 год с очередным парным титулом», – подписала фотографии украинка.

Отметим, что этот трофей стал для Марты вторым парным в этом сезоне. В сентябре Марта вместе с Терезой Мартинцовой взяла титул в Портороже.

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фото Марта Костюк Оксана Калашникова WTA Лимож
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Источник Sport.ua
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