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  4. «Отлично восстанавливается». Артета рассказал о состоянии Зинченко
Англия
18 декабря 2022, 03:10 |
47
0

«Отлично восстанавливается». Артета рассказал о состоянии Зинченко

Главный тренер «Арсенала» рассказал про травмы своих подопечных

18 декабря 2022, 03:10 |
47
0
«Отлично восстанавливается». Артета рассказал о состоянии Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Александр Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после товарищеского матча с «Ювентусом» рассказал, почему украинский защитник Александр Зинченко не появлялся на поле в последних играх:

«Зинченко отлично восстанавливается, Томиясу уже играл. На этой недели к нам присоединятся игроки, которые участвовали на чемпионате мира, а завтра мы посмотрим на состояние Салиба в сборной».

Отметим, что из-за травмы икроножной мышцы Зинченко осенью пропустил десять матчей «канониров» во всех турнирах. В текущем сезоне на счету украинца девять игр за лондонский клуб и один ассист.

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Источник Sport.ua
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