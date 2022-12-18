«Отлично восстанавливается». Артета рассказал о состоянии Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после товарищеского матча с «Ювентусом» рассказал, почему украинский защитник Александр Зинченко не появлялся на поле в последних играх:

«Зинченко отлично восстанавливается, Томиясу уже играл. На этой недели к нам присоединятся игроки, которые участвовали на чемпионате мира, а завтра мы посмотрим на состояние Салиба в сборной».

Отметим, что из-за травмы икроножной мышцы Зинченко осенью пропустил десять матчей «канониров» во всех турнирах. В текущем сезоне на счету украинца девять игр за лондонский клуб и один ассист.