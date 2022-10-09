Англия09 октября 2022, 20:10 | Обновлено 09 октября 2022, 20:50
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Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Главный тренер «Арсенала» сообщил, что у Александра очередное повреждение
09 октября 2022, 20:10 | Обновлено 09 октября 2022, 20:50
4053
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал причину, почему украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку на матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ливерпуля»:
«У него очередное мышечное повреждение. Увидим, какой будет ситуация в следующие несколько дней».
Отметим, что Зинченко не играет уже вторую игру подряд. Ранее он пропустил матч Лиги Европы против «Буде-Глимта».
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