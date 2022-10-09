Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал причину, почему украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку на матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ливерпуля»:

«У него очередное мышечное повреждение. Увидим, какой будет ситуация в следующие несколько дней».

Отметим, что Зинченко не играет уже вторую игру подряд. Ранее он пропустил матч Лиги Европы против «Буде-Глимта».