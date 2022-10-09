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  4. Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Англия
09 октября 2022, 20:10 | Обновлено 09 октября 2022, 20:50
4053
0

Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем

Главный тренер «Арсенала» сообщил, что у Александра очередное повреждение

09 октября 2022, 20:10 | Обновлено 09 октября 2022, 20:50
4053
0
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
ФК Арсенал. Зинченко и Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал причину, почему украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку на матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ливерпуля»:

«У него очередное мышечное повреждение. Увидим, какой будет ситуация в следующие несколько дней».

Отметим, что Зинченко не играет уже вторую игру подряд. Ранее он пропустил матч Лиги Европы против «Буде-Глимта».

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Источник Mirror
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