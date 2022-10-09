Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля

Сегодня, 9 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем».

Александр Зинченко уже вторую игру подряд не заявлен на игру команды.

Стартовые составы команд:

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу, Партей, Джака, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Тьяго, Жота, Салах, Нуньес, Диас

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву. Последнюю игру против «Буде-Глимта» в Лиге Европы Зинченко тоже пропускал – он не тренировался вместе с командой за день до матча.