Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Украинец пропустит матч 10-го тура АПЛ
Сегодня, 9 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем».
Александр Зинченко уже вторую игру подряд не заявлен на игру команды.
Стартовые составы команд:
Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу, Партей, Джака, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Тьяго, Жота, Салах, Нуньес, Диас
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву. Последнюю игру против «Буде-Глимта» в Лиге Европы Зинченко тоже пропускал – он не тренировался вместе с командой за день до матча.
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