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  4. Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Англия
09 октября 2022, 17:50 |
116
0

Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля

Украинец пропустит матч 10-го тура АПЛ

09 октября 2022, 17:50 |
116
0
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Instagram. Александр Зинченко

Сегодня, 9 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем».

Александр Зинченко уже вторую игру подряд не заявлен на игру команды.

Стартовые составы команд:

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу, Партей, Джака, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Тьяго, Жота, Салах, Нуньес, Диас

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву. Последнюю игру против «Буде-Глимта» в Лиге Европы Зинченко тоже пропускал – он не тренировался вместе с командой за день до матча.

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Источник Sport.ua
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