Отпраздновал вылет с ЧМ? Неймар устроил тайную вечеринку в доме сестры

Звездный бразильский футболист Неймар устроил тайную вечеринку в доме своей сестры в Сан-Паулу после вылета сборной Бразилии из ЧМ-2022 в Катаре.

Сообщается, что Неймар провел вечеринку в тот же день, когда дал интервью и поставил под вопрос свои будущие выступления за национальная команду.

Отмечается, что среди присутствующих на вечеринке также были Антони из «Манчестер Юнайтед» и певец Жоау Гомес.

Неймар пытался сделать событие максимально секретным, минимизируя его освещение во избежание утечки информации в СМИ.