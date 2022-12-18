Отпраздновал вылет с ЧМ? Неймар устроил тайную вечеринку в доме сестры
Звездный бразилец пытался сделать событие максимально секретным
Звездный бразильский футболист Неймар устроил тайную вечеринку в доме своей сестры в Сан-Паулу после вылета сборной Бразилии из ЧМ-2022 в Катаре.
Сообщается, что Неймар провел вечеринку в тот же день, когда дал интервью и поставил под вопрос свои будущие выступления за национальная команду.
Отмечается, что среди присутствующих на вечеринке также были Антони из «Манчестер Юнайтед» и певец Жоау Гомес.
Неймар пытался сделать событие максимально секретным, минимизируя его освещение во избежание утечки информации в СМИ.
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