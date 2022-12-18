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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 02:50 | Обновлено 18 декабря 2022, 03:22
229
0

Отпраздновал вылет с ЧМ? Неймар устроил тайную вечеринку в доме сестры

Звездный бразилец пытался сделать событие максимально секретным

18 декабря 2022, 02:50 | Обновлено 18 декабря 2022, 03:22
229
0
Отпраздновал вылет с ЧМ? Неймар устроил тайную вечеринку в доме сестры
Instagram. Неймар

Звездный бразильский футболист Неймар устроил тайную вечеринку в доме своей сестры в Сан-Паулу после вылета сборной Бразилии из ЧМ-2022 в Катаре.

Сообщается, что Неймар провел вечеринку в тот же день, когда дал интервью и поставил под вопрос свои будущие выступления за национальная команду.

Отмечается, что среди присутствующих на вечеринке также были Антони из «Манчестер Юнайтед» и певец Жоау Гомес.

Неймар пытался сделать событие максимально секретным, минимизируя его освещение во избежание утечки информации в СМИ.

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Источник Sport.ua
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