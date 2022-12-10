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  4. НЕЙМАР: «Это просто кошмарный сон. Не гарантирую, что останусь в сборной»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 12:50 | Обновлено 10 декабря 2022, 13:13
1948
1

НЕЙМАР: «Это просто кошмарный сон. Не гарантирую, что останусь в сборной»

Звездный бразилец прокомментировал вылет Бразилии с ЧМ-2022 по футболу

10 декабря 2022, 12:50 | Обновлено 10 декабря 2022, 13:13
1948
1
НЕЙМАР: «Это просто кошмарный сон. Не гарантирую, что останусь в сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный бразильский форвард Неймар прокомментировал вылет Бразилии с ЧМ-2022 по футболу в Катаре после поражение Хорватии в серии пенальти:

– Это похоже на кошмарный сон. Не могу поверить в то, что произошло. Это поражение долго будет причинять боль. Я бы хотел поблагодарить бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение ко всем игрокам команды. К сожалению, мы не осуществили свою мечту, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать это поражение дома и страдать из-за него.

– Вы остаетесь в сборной?

– Честно говоря, я не знаю. Думаю, сейчас неправильно говорить, у меня голова в огне, я не очень хорошо соображаю. Сказать сейчас, что это конец, значит, поспешить. Посмотрим, что будет дальше. Двери в сборную я не закрываю, но я и не говорю на 100%, что останусь. Я ничего не гарантирую.

После матча Неймар не смог сдержать эмоции и заплакал на поле.

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Источник O Globo
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Ой п лять, плаксивая баба...не гарантирует он... 
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