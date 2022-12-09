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  4. ФОТО. Опустошенность и разочарование. Неймар не сдержал слез после матча
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 20:45 |
2716
1

ФОТО. Опустошенность и разочарование. Неймар не сдержал слез после матча

Звездный бразилец не совладал с эмоциями

09 декабря 2022, 20:45 |
2716
1
ФОТО. Опустошенность и разочарование. Неймар не сдержал слез после матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а по серии пенальти победу одержали хорваты.

После матча звездный бразилец Неймар, который забил единственный гол команды в этой игре на 106-й минуте, не смог сдержать слез.

ФОТО. Опустошенность и разочарование. Неймар не сдержал слез после матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Andr_Egor
А он когда-то их сдерживал? Вообще, его жаль. Финал ЛЧ, ЧМ. Но он один из претендентов на ЗМ. Но тот, кто выигрывает ЛЧ, а тем более ЧМ, дает большой + за борьбу на ЗМ
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