Чемпионат мира09 декабря 2022, 20:45 |
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ФОТО. Опустошенность и разочарование. Неймар не сдержал слез после матча
Звездный бразилец не совладал с эмоциями
09 декабря 2022, 20:45 |
2716
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В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а по серии пенальти победу одержали хорваты.
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После матча звездный бразилец Неймар, который забил единственный гол команды в этой игре на 106-й минуте, не смог сдержать слез.
ФОТО. Опустошенность и разочарование. Неймар не сдержал слез после матча
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Комментарии 1
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А он когда-то их сдерживал? Вообще, его жаль. Финал ЛЧ, ЧМ. Но он один из претендентов на ЗМ. Но тот, кто выигрывает ЛЧ, а тем более ЧМ, дает большой + за борьбу на ЗМ
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