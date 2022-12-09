В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а по серии пенальти победу одержали хорваты.

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После матча звездный бразилец Неймар, который забил единственный гол команды в этой игре на 106-й минуте, не смог сдержать слез.

ФОТО. Опустошенность и разочарование. Неймар не сдержал слез после матча