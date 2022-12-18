В субботу, 17 декабря, состоялся матч за третье место на ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Хорватии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов.

После матча марокканский защитник Ашраф Хакими оскорбил президента ФИФА Джанни Инфантино «самыми сильными словами» и сказал, что «ФИФА не хочет, чтобы Марокко выиграло медаль». Журналисты засняли, как Хакими и Инафнтино ругаются в подтрибунном помещении.

Сообщается, что ФИФА просила журналистов удалить кадры, где Хакими кричит на Инфантино:

«Представители ФИФА хотели, чтобы мы удалили эти кадры. Понятно, что для них они неприятны, но немного наивно надеяться, что ни один из многих журналистов не расскажет, что видел.

Хакими очень громко повторял: «Вы так поступаете с нами уже второй матч подряд, что с вами не так?», – отметил репортер Йохан Кючюкаслан.