Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими резко высказался в адрес президента ФИФА после окончания матча за бронзу ЧМ-2022 против команды Хорватии (1:2).

Участником скандального эпизода стал Джанни Инфантино, глава ФИФА, который после финального свистка вышел на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения хорватов бронзовыми медалями.

Как сообщает Sport1.de со ссылкой на репортера Magenta TV Томаса Вагнера, Хакими оскорбил президента ФИФА «самыми сильными словами» и сказал, что «ФИФА не хочет, чтобы Марокко выиграло медаль».

Футболисты сборной Марокко были очень недовольны уровнем судейства в матче за бронзу. Марокканцы были на нервах после поражения и агрессивно высказали свое мнение катарскому арбитру Абдулрахману Аль-Джассиму.