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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 18 декабря 2022, 00:13
1426
1

Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино

Ашраф Хакими сказал, что ФИФА не хочет, чтобы у Марокко была медаль ЧМ

17 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 18 декабря 2022, 00:13
1426
1
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими резко высказался в адрес президента ФИФА после окончания матча за бронзу ЧМ-2022 против команды Хорватии (1:2).

Участником скандального эпизода стал Джанни Инфантино, глава ФИФА, который после финального свистка вышел на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения хорватов бронзовыми медалями.

Как сообщает Sport1.de со ссылкой на репортера Magenta TV Томаса Вагнера, Хакими оскорбил президента ФИФА «самыми сильными словами» и сказал, что «ФИФА не хочет, чтобы Марокко выиграло медаль».

Футболисты сборной Марокко были очень недовольны уровнем судейства в матче за бронзу. Марокканцы были на нервах после поражения и агрессивно высказали свое мнение катарскому арбитру Абдулрахману Аль-Джассиму.

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Источник Sport1.de
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DaVinci
Турнір куплений. Чемпіона можна назвати навіть не граючи фінал
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