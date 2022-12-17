Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Ашраф Хакими сказал, что ФИФА не хочет, чтобы у Марокко была медаль ЧМ
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими резко высказался в адрес президента ФИФА после окончания матча за бронзу ЧМ-2022 против команды Хорватии (1:2).
Участником скандального эпизода стал Джанни Инфантино, глава ФИФА, который после финального свистка вышел на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения хорватов бронзовыми медалями.
Как сообщает Sport1.de со ссылкой на репортера Magenta TV Томаса Вагнера, Хакими оскорбил президента ФИФА «самыми сильными словами» и сказал, что «ФИФА не хочет, чтобы Марокко выиграло медаль».
Футболисты сборной Марокко были очень недовольны уровнем судейства в матче за бронзу. Марокканцы были на нервах после поражения и агрессивно высказали свое мнение катарскому арбитру Абдулрахману Аль-Джассиму.
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