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  4. Йошко ГВАРДИОЛ: «Пенальти? Сейчас это уже не имеет значения»
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 21:36 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:44
1056
0

Йошко ГВАРДИОЛ: «Пенальти? Сейчас это уже не имеет значения»

Хорватский защитник – о победе над командой Марокко

17 декабря 2022, 21:36 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:44
1056
0
Йошко ГВАРДИОЛ: «Пенальти? Сейчас это уже не имеет значения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился мнением о матче за 3-е место на ЧМ-2022, в котором его команда со счетом 2:1 обыграла сборную Марокко. Гвардиол, напомним, на 7-й минуте игры вывел хорватскую команду вперед.

«Многие из нас даже не осознают, что мы сделали. Мы показали, что все возможно, когда ситуация самая сложная. Трудно описать это чувство. Я следил за игрой сборной четыре года назад и видел, насколько это сложно для наших футболистов. Эту победу я посвящаю своим родителям – без них меня бы здесь не было. Мы с нетерпением ждем возвращения в Загреб и празднования с нашими семьями.

Не уверен, был ли пенальти. Контакт с моей ногой был, но сейчас это уже не имеет значения», – рассказал Гвардиол.

Как ранее сообщалось, что Йошко Гвардиол был назван ФИФА лучшим игроком матча Хорватия – Марокко.

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Источник Index.hr
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