Он просто топ. Назван лучший игрок матча ЧМ-2022 Хорватия — Марокко

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира в Катаре определился бронзовый призер. Сборная Хорватии со счетом 2:1 обыграла команду Марокко и взошла на третью ступень пьедестала почета мундиаля.

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Лучшим игроком поединка за 3-е место назван хорватский центральный защитник Йошко Гвардиол.

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Он стал автором первого в матче гола, отличившись на 7-й минуте. Гвардиолу удалось забить головой в падении после передачи в исполнении Ивана Перишича.

Йошко Гвардиол провел на ЧМ-2022 все семь матчей сборной Хорватии, отличился единственным голом, сумев поразить ворота марокканцев.