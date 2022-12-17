Он просто топ. Назван лучший игрок матча ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Признания удостоен талантливый защитник балканцев
В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира в Катаре определился бронзовый призер. Сборная Хорватии со счетом 2:1 обыграла команду Марокко и взошла на третью ступень пьедестала почета мундиаля.
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Лучшим игроком поединка за 3-е место назван хорватский центральный защитник Йошко Гвардиол.
Он стал автором первого в матче гола, отличившись на 7-й минуте. Гвардиолу удалось забить головой в падении после передачи в исполнении Ивана Перишича.
Йошко Гвардиол провел на ЧМ-2022 все семь матчей сборной Хорватии, отличился единственным голом, сумев поразить ворота марокканцев.
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