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  4. Он просто топ. Назван лучший игрок матча ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 20:33 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:20
3348
1

Он просто топ. Назван лучший игрок матча ЧМ-2022 Хорватия — Марокко

Признания удостоен талантливый защитник балканцев

17 декабря 2022, 20:33 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:20
3348
1
Он просто топ. Назван лучший игрок матча ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира в Катаре определился бронзовый призер. Сборная Хорватии со счетом 2:1 обыграла команду Марокко и взошла на третью ступень пьедестала почета мундиаля.

Лучшим игроком поединка за 3-е место назван хорватский центральный защитник Йошко Гвардиол.

Он стал автором первого в матче гола, отличившись на 7-й минуте. Гвардиолу удалось забить головой в падении после передачи в исполнении Ивана Перишича.

Йошко Гвардиол провел на ЧМ-2022 все семь матчей сборной Хорватии, отличился единственным голом, сумев поразить ворота марокканцев.

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Источник ФИФА
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Burevestnik
в матчі з Аргентиною Мессі його "возив" як хотів. 
Молодець проти овець, проти молодця сам як вівця...
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