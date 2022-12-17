Гвардиол стал автором одного из самых быстрых голов в матчах за бронзу

В матче за третье место с Марокко защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол вывел свою команду вперед уже на 7-й минуте. Быстрее забивали в поединках за бронзу только четыре игрока, включая абсолютного рекордсмена мундиалей турка Хакана Шюкюра, который поразил ворота корейцев на ЧМ-2002 на 11-й секунде от начала игры.

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К слову, команды, открывавшие счет в утешительных финалах до 10-й минуты, неизменно одерживали в итоге победу.

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Самые ранние голы в матчах за третье место

Минута Игрок Сборная Соперник Счет ЧМ 1’ (11’’) ХАКАН Шюкюр Турция Корея 3:2 2002 1’ (25’’) Эрнст ЛЕНЕР Германия Австрия 3:2 1934 3' Робин ВАН ПЕРСИ Нидерланды Бразилия 3:0 2014 4' Тома МЕНЬЕ Бельгия Англия 2:0 2018 7' Йошко ГВАРДИОЛ Хорватия Марокко 2:1: 2022 8' Пер БРОЛИН Швеция Болгария 4:0 1994 9' ЛИ ЫЛЬ ЕН Корея Турция 2:3 2002 9' Ашраф ДАРИ Марокко Хорватия 1:2 2022 11' Ян КЕЛЕМАНС Бельгия Франция 2:4 1998 12' ЭУСЕБИУ Португалия СССР 2:1 1966

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ