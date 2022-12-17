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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 19:15 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:20
452
0

Гвардиол стал автором одного из самых быстрых голов в матчах за бронзу

Хорватский защитник открыл счет в поединке с Марокко на 7-й минуте

17 декабря 2022, 19:15 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:20
452
0
Гвардиол стал автором одного из самых быстрых голов в матчах за бронзу
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

В матче за третье место с Марокко защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол вывел свою команду вперед уже на 7-й минуте. Быстрее забивали в поединках за бронзу только четыре игрока, включая абсолютного рекордсмена мундиалей турка Хакана Шюкюра, который поразил ворота корейцев на ЧМ-2002 на 11-й секунде от начала игры.

К слову, команды, открывавшие счет в утешительных финалах до 10-й минуты, неизменно одерживали в итоге победу.

Самые ранние голы в матчах за третье место

Минута

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

ЧМ

1’ (11’’)

ХАКАН Шюкюр

Турция

Корея

3:2

2002

1’ (25’’)

Эрнст ЛЕНЕР

Германия

Австрия

3:2

1934

3'

Робин ВАН ПЕРСИ

Нидерланды

Бразилия

3:0

2014

4'

Тома МЕНЬЕ

Бельгия

Англия

2:0

2018

7'

Йошко ГВАРДИОЛ

Хорватия

Марокко

2:1:

2022

8'

Пер БРОЛИН

Швеция

Болгария

4:0

1994

9'

ЛИ ЫЛЬ ЕН

Корея

Турция

2:3

2002

9'

Ашраф ДАРИ

Марокко

Хорватия

1:2

2022

11'

Ян КЕЛЕМАНС

Бельгия

Франция

2:4

1998

12'

ЭУСЕБИУ

Португалия

СССР

2:1

1966

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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