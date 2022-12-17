Гвардиол стал автором одного из самых быстрых голов в матчах за бронзу
Хорватский защитник открыл счет в поединке с Марокко на 7-й минуте
В матче за третье место с Марокко защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол вывел свою команду вперед уже на 7-й минуте. Быстрее забивали в поединках за бронзу только четыре игрока, включая абсолютного рекордсмена мундиалей турка Хакана Шюкюра, который поразил ворота корейцев на ЧМ-2002 на 11-й секунде от начала игры.
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К слову, команды, открывавшие счет в утешительных финалах до 10-й минуты, неизменно одерживали в итоге победу.
Самые ранние голы в матчах за третье место
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
ЧМ
|
1’ (11’’)
|
ХАКАН Шюкюр
|
Турция
|
Корея
|
3:2
|
2002
|
1’ (25’’)
|
Эрнст ЛЕНЕР
|
Германия
|
Австрия
|
3:2
|
1934
|
3'
|
Робин ВАН ПЕРСИ
|
Нидерланды
|
Бразилия
|
3:0
|
2014
|
4'
|
Тома МЕНЬЕ
|
Бельгия
|
Англия
|
2:0
|
2018
|
7'
|
Йошко ГВАРДИОЛ
|
Хорватия
|
Марокко
|
2:1:
|
2022
|
8'
|
Пер БРОЛИН
|
Швеция
|
Болгария
|
4:0
|
1994
|
9'
|
ЛИ ЫЛЬ ЕН
|
Корея
|
Турция
|
2:3
|
2002
|
9'
|
Ашраф ДАРИ
|
Марокко
|
Хорватия
|
1:2
|
2022
|
11'
|
Ян КЕЛЕМАНС
|
Бельгия
|
Франция
|
2:4
|
1998
|
12'
|
ЭУСЕБИУ
|
Португалия
|
СССР
|
2:1
|
1966
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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