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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 17:35 | Обновлено 17 декабря 2022, 17:55
367
0

Гвардиол обновил голевое достижение сборной Хорватии на ЧМ

Защитник отличился в матче за 3-е место против Марокко

17 декабря 2022, 17:35 | Обновлено 17 декабря 2022, 17:55
367
0
Гвардиол обновил голевое достижение сборной Хорватии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол (№20)

Хорватский защитник Йошко Гвардиол отметился голом на 5-й минуте встречи за 3-е место на ЧМ-2022 с командой Марокко, который проходит в Катаре в эти минуты.

Таким образом, Гвардиол стал самым молодым автором гола команды Хорватии в истории мундиалей – на данный момент Йошко 20 лет и 328 дней.

Йошко Гвардиол превзошел достижение экс-нападающего Ивицы Олича, который в возрасте 22 лет и 267 дней забил гол в игре со сборной Италии на чемпионате мира 2002 года – тот матч завершился со счетом 2:1 в пользу балканцев.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко.

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ЧМ-2022 по футболу Йошко Гвардиол сборная Хорватии по футболу
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Источник Opta
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