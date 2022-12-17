Гвардиол обновил голевое достижение сборной Хорватии на ЧМ
Защитник отличился в матче за 3-е место против Марокко
Хорватский защитник Йошко Гвардиол отметился голом на 5-й минуте встречи за 3-е место на ЧМ-2022 с командой Марокко, который проходит в Катаре в эти минуты.
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Таким образом, Гвардиол стал самым молодым автором гола команды Хорватии в истории мундиалей – на данный момент Йошко 20 лет и 328 дней.
Йошко Гвардиол превзошел достижение экс-нападающего Ивицы Олича, который в возрасте 22 лет и 267 дней забил гол в игре со сборной Италии на чемпионате мира 2002 года – тот матч завершился со счетом 2:1 в пользу балканцев.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко.
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