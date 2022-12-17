Мислав ОРШИЧ: «Не могу осознать, чего мы добились»
Хорватский нападающий – о победе сборной над Марокко
Форвард сборной Хорватии Мислав Оршич поделился эмоциями от победного поединка с командой Марокко в борьбе за 3-е место на чемпионате мира в Катаре. Гол Оршича стал для балканской сборной победным в противостоянии с африканцами – 2:1.
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«Я до сих пор не могу осознать, чего мы добились. Может быть, я пойму позже. Мы провели отличную игру и заслуженно выиграли. Это было захватывающе.
Это самый ценный гол в моей карьере. Я посвящаю его своей семье, которая всегда рядом со мной. Теперь мы будем праздновать вместе», — заявил Оршич.
Ранее сообщалось, что сборная Хорватии взяла медали чемпионата мира в третий раз в истории.
События матча
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