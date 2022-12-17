Мислав ОРШИЧ: «Не могу осознать, чего мы добились»

Форвард сборной Хорватии Мислав Оршич поделился эмоциями от победного поединка с командой Марокко в борьбе за 3-е место на чемпионате мира в Катаре. Гол Оршича стал для балканской сборной победным в противостоянии с африканцами – 2:1.

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«Я до сих пор не могу осознать, чего мы добились. Может быть, я пойму позже. Мы провели отличную игру и заслуженно выиграли. Это было захватывающе.

Это самый ценный гол в моей карьере. Я посвящаю его своей семье, которая всегда рядом со мной. Теперь мы будем праздновать вместе», — заявил Оршич.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии взяла медали чемпионата мира в третий раз в истории.