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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 18:57 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:05
1576
1

Хорватия в третий раз в истории взяла медали чемпионата мира

У балканской сборной хороший показатель успешности

17 декабря 2022, 18:57 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:05
1576
1
Хорватия в третий раз в истории взяла медали чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира 2022 в Катаре определился бронзовый призер. Сборная Хорватии в поединке за итоговое третье место со счетом 2:1 обыграла команду Марокко.

Хорватская команда в 3-й раз в своей истории завоевала медали на мундиале. При этом на ее счету участие только в шести чемпионатах мира.

Ранее сборная Хорватии в 1998 году завоевала бронзу, на ЧМ-2018 стала обладательницей серебра.

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Источник Sport.ua
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Rolan Stkomarovskiy
Хорватія - населення 4.3 млн. Це менше ніж населення Києва та Київської області.
Чемпіонат Хорватії - без олігархів, без легіонерів.
Хорватські футболісти грають на провідних ролях в топ-клубах в топ-чемпіонатах.
Збірна Хорватії за 24 роки лише 1 раз не грала на ЧС, тобто 7 разів грала і з них 3 рази ставали призером.
Коли наступний раз Суркіс, Павелко, Палкін, Ахметов, Павлов, Денісов чи Вацко будуть втирати вам про їх крутість та розвиток футболу в Україні згадайте про Хорватію та ці цифри.
 
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