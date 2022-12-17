Чемпионат мира17 декабря 2022, 18:57 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:05
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Хорватия в третий раз в истории взяла медали чемпионата мира
У балканской сборной хороший показатель успешности
17 декабря 2022, 18:57 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:05
1576
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В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира 2022 в Катаре определился бронзовый призер. Сборная Хорватии в поединке за итоговое третье место со счетом 2:1 обыграла команду Марокко.
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Хорватская команда в 3-й раз в своей истории завоевала медали на мундиале. При этом на ее счету участие только в шести чемпионатах мира.
Ранее сборная Хорватии в 1998 году завоевала бронзу, на ЧМ-2018 стала обладательницей серебра.
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Чемпіонат Хорватії - без олігархів, без легіонерів.
Хорватські футболісти грають на провідних ролях в топ-клубах в топ-чемпіонатах.
Збірна Хорватії за 24 роки лише 1 раз не грала на ЧС, тобто 7 разів грала і з них 3 рази ставали призером.
Коли наступний раз Суркіс, Павелко, Палкін, Ахметов, Павлов, Денісов чи Вацко будуть втирати вам про їх крутість та розвиток футболу в Україні згадайте про Хорватію та ці цифри.