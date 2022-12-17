Хорватия в третий раз в истории взяла медали чемпионата мира

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира 2022 в Катаре определился бронзовый призер. Сборная Хорватии в поединке за итоговое третье место со счетом 2:1 обыграла команду Марокко.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Хорватская команда в 3-й раз в своей истории завоевала медали на мундиале. При этом на ее счету участие только в шести чемпионатах мира.

Ранее сборная Хорватии в 1998 году завоевала бронзу, на ЧМ-2018 стала обладательницей серебра.