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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 18:40 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:53
580
0

Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция

Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря

17 декабря 2022, 18:40 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:53
580
0
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира в Катаре. В главном поединке сыграют сборные Аргентины и Франции. Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Польский арбитр Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 17:00 по киевскому времени.

Аргентина – Франция. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Франция.

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Источник Sport.ua
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