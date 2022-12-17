Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря
В воскресенье, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира в Катаре. В главном поединке сыграют сборные Аргентины и Франции. Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Польский арбитр Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 17:00 по киевскому времени.
Аргентина – Франция. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Франция.
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