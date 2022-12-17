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  4. Наравне с топами, лучше только Месси. Перишич феерит на трех последних ЧМ
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 18:25 |
1288
0

Наравне с топами, лучше только Месси. Перишич феерит на трех последних ЧМ

Хорват поучаствовал в 11 голах своей сборной на Мундиалях 2014, 2018 и 2022 года

17 декабря 2022, 18:25 |
1288
0
Наравне с топами, лучше только Месси. Перишич феерит на трех последних ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко. Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хорватский форвард английского «Тоттенхэма» Иван Перишич на 7-й минуте игры отдал голевую передачу на Йошко Гвардиола.

Этот ассист стал для Перишича пятым за сборную Хорватии на трех последних чемпионатах мира. Также на счету Ивана 6 голов на этих Мундиалях. В сумме хорват набрал 11 очков (6+5) по системе гол+пас, что является вторым показателем после результата звездного аргентинца Лионеля Месси, у которого 16 очков.

Топ-5 по результативным действиям на ЧМ-2014, 2018 и 2022:

  1. Лионель Месси – 16 (10+ 6)
  2. Иван Перишич – 11 (6+5)
  3. Неймар – 11 (8+3)
  4. Килиан Мбаппе – 11 (9+2)
  5. Харри Кейн – 11 (8+3)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Хорватия – Марокко.

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Источник Sport.ua
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