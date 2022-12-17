Наравне с топами, лучше только Месси. Перишич феерит на трех последних ЧМ
Хорват поучаствовал в 11 голах своей сборной на Мундиалях 2014, 2018 и 2022 года
В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко. Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Хорватский форвард английского «Тоттенхэма» Иван Перишич на 7-й минуте игры отдал голевую передачу на Йошко Гвардиола.
Этот ассист стал для Перишича пятым за сборную Хорватии на трех последних чемпионатах мира. Также на счету Ивана 6 голов на этих Мундиалях. В сумме хорват набрал 11 очков (6+5) по системе гол+пас, что является вторым показателем после результата звездного аргентинца Лионеля Месси, у которого 16 очков.
Топ-5 по результативным действиям на ЧМ-2014, 2018 и 2022:
- Лионель Месси – 16 (10+ 6)
- Иван Перишич – 11 (6+5)
- Неймар – 11 (8+3)
- Килиан Мбаппе – 11 (9+2)
- Харри Кейн – 11 (8+3)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Хорватия – Марокко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Помогло правило выездного гола
В полуфинал прошел «Аль-Айн» благодаря правилу выездного гола