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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 17:43 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:05
2252
0

ВИДЕО. В раздевалку. Хорватия забила второй гол в ворота Марокко

На 42-й минуте игры отметился Мислав Оршич

17 декабря 2022, 17:43 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:05
2252
0
ВИДЕО. В раздевалку. Хорватия забила второй гол в ворота Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко.

Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».

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На 7-й минуте встречи защитник сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол открыл счет в матче. Но уже спустя 2 минуты Ашраф Дари сравнял счет в игре. Защитник классным ударом вогнал мяч в нижний правый угол ворот. На 42-й минуте матча Мислав Оршич забил второй гол для Хорватии. После рывка он получил мяч, пробил и от штанги мяч залетел в ворота.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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