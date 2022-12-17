ВИДЕО. В раздевалку. Хорватия забила второй гол в ворота Марокко
На 42-й минуте игры отметился Мислав Оршич
В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко.
Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».
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На 7-й минуте встречи защитник сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол открыл счет в матче. Но уже спустя 2 минуты Ашраф Дари сравнял счет в игре. Защитник классным ударом вогнал мяч в нижний правый угол ворот. На 42-й минуте матча Мислав Оршич забил второй гол для Хорватии. После рывка он получил мяч, пробил и от штанги мяч залетел в ворота.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
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