ВИДЕО. Будет бой! Сборная Марокко моментально сравняла счет с Хорватией
Ашраф Дари забил на 9-й минуте игры
В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко.
Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».
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На 7-й минуте встречи защитник сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол открыл счет в матче. Но уже спустя 2 минуты Ашраф Дари сравнял счет в игре. Защитник классным ударом вогнал мяч в нижний правый угол ворот.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
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