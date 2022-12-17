ВИДЕО. Будет бой! Сборная Марокко моментально сравняла счет с Хорватией

В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко.

Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 7-й минуте встречи защитник сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол открыл счет в матче. Но уже спустя 2 минуты Ашраф Дари сравнял счет в игре. Защитник классным ударом вогнал мяч в нижний правый угол ворот.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.