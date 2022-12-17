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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 17:13 | Обновлено 17 декабря 2022, 17:53
1274
0

ВИДЕО. Будет бой! Сборная Марокко моментально сравняла счет с Хорватией

Ашраф Дари забил на 9-й минуте игры

17 декабря 2022, 17:13 | Обновлено 17 декабря 2022, 17:53
1274
0
ВИДЕО. Будет бой! Сборная Марокко моментально сравняла счет с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко.

Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 7-й минуте встречи защитник сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол открыл счет в матче. Но уже спустя 2 минуты Ашраф Дари сравнял счет в игре. Защитник классным ударом вогнал мяч в нижний правый угол ворот.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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