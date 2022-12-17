Чемпионат мира17 декабря 2022, 17:09 | Обновлено 17 декабря 2022, 17:53
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ВИДЕО. Оправдывает свои 100 миллионов? Гвардиол вывел Хорватию вперед
Защитник «РБ Лейпциг» открыл счет на 7-й минуте игры
17 декабря 2022, 17:09 | Обновлено 17 декабря 2022, 17:53
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В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко.
Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».
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На 7-й минуте встречи защитник сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол открыл счет в матче. После подачи Перишича со штрафного Гвардиол освободился от опеки и забил гол.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
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