ВИДЕО. Оправдывает свои 100 миллионов? Гвардиол вывел Хорватию вперед

В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко.

Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».

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На 7-й минуте встречи защитник сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол открыл счет в матче. После подачи Перишича со штрафного Гвардиол освободился от опеки и забил гол.

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