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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 17:09 | Обновлено 17 декабря 2022, 17:53
1212
0

ВИДЕО. Оправдывает свои 100 миллионов? Гвардиол вывел Хорватию вперед

Защитник «РБ Лейпциг» открыл счет на 7-й минуте игры

17 декабря 2022, 17:09 | Обновлено 17 декабря 2022, 17:53
1212
0
ВИДЕО. Оправдывает свои 100 миллионов? Гвардиол вывел Хорватию вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17-го декабря, проходит поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором играют Хорватия и Марокко.

Матч играется в Дохе, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 7-й минуте встречи защитник сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол открыл счет в матче. После подачи Перишича со штрафного Гвардиол освободился от опеки и забил гол.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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