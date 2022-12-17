У Дешама стало меньше проблем с составом на финал ЧМ-2022

Защитники Ибраима Конате и Рафаэль Варан вернулись в общую группу сборной Франции накануне финала ЧМ-2022 с командой Аргентины, который состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

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Ранее сообщалось, что Конате и Варан не работали с командой в пятницу, 16-го числа, из-за простуды. Исходя из этого, их участие в финальном матче мундиаля оказалось под вопросом. Однако сегодня игроки присоединились к команде.

А вот Кингсли Коман, который пропустил несколько тренировок из-за болезни, все еще остается в изоляции от партнеров и не готов к возвращению.