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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 17 декабря 2022, 17:01
604
0

У Дешама стало меньше проблем с составом на финал ЧМ-2022

Два игрока вновь в строю

17 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 17 декабря 2022, 17:01
604
0
У Дешама стало меньше проблем с составом на финал ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитники Ибраима Конате и Рафаэль Варан вернулись в общую группу сборной Франции накануне финала ЧМ-2022 с командой Аргентины, который состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Конате и Варан не работали с командой в пятницу, 16-го числа, из-за простуды. Исходя из этого, их участие в финальном матче мундиаля оказалось под вопросом. Однако сегодня игроки присоединились к команде.

А вот Кингсли Коман, который пропустил несколько тренировок из-за болезни, все еще остается в изоляции от партнеров и не готов к возвращению.

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ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция сборная Франции по футболу Дидье Дешам
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Источник L'Equipe
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