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Франция
16 декабря 2022, 21:38 | Обновлено 16 декабря 2022, 21:49
904
0

Пять игроков сборной Франции – под вопросом на финал ЧМ-2022

Рафаэль Варан и Ибраима Конате заразились за два дня до матча с Аргентиной

16 декабря 2022, 21:38 | Обновлено 16 декабря 2022, 21:49
904
0
Пять игроков сборной Франции – под вопросом на финал ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Конате и Варан

Участие пяти игроков сборной Франции находится под вопросом на финальный матч чемпионата мира 2022 против Аргентины, который состоится в Катаре 18 декабря.

Сегодня, 16 декабря, Рафаэль Варан и Ибраима Конате стали жертвами вирусного синдрома, поразившего французскую команду с начала недели.

Адриен Рабьо и Дайо Упамекано пропустили полуфинал против Марокко 14 декабря (2:0). Кингсли Коман был изолирован от остальной команды в четверг, 15 декабря.

И теперь еще два игрока «синих» заразились. За два дня до финала против Аргентины заболели Рафаэль Варан и Ибраима Конате. Оба центральных защитника играли против марокканцев.

Легкие симптомы заметны у первого и несколько более выражены у второго. За ситуацией внимательно следят врачи сборной Франции.

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Источник L'Equipe
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