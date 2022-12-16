Пять игроков сборной Франции – под вопросом на финал ЧМ-2022

Участие пяти игроков сборной Франции находится под вопросом на финальный матч чемпионата мира 2022 против Аргентины, который состоится в Катаре 18 декабря.

Сегодня, 16 декабря, Рафаэль Варан и Ибраима Конате стали жертвами вирусного синдрома, поразившего французскую команду с начала недели.

Адриен Рабьо и Дайо Упамекано пропустили полуфинал против Марокко 14 декабря (2:0). Кингсли Коман был изолирован от остальной команды в четверг, 15 декабря.

И теперь еще два игрока «синих» заразились. За два дня до финала против Аргентины заболели Рафаэль Варан и Ибраима Конате. Оба центральных защитника играли против марокканцев.

Легкие симптомы заметны у первого и несколько более выражены у второго. За ситуацией внимательно следят врачи сборной Франции.