ФОТО. Жесть в Австралии. Вратарю Мельбурн Сити разбили лицо ведром

В субботу, 17 декабря, был запланирован матч 8-го тура высшего дивизиона Австралии между «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори».

Матч начался и уже на 11-й минуте игры был забит гол в ворота «Мельбурн Виктории».

Но после взяти ворот фанаты начали закидывать файерами штрафную площадь «Мельбурн Сити», где находился вратарь команды Том Гловер. Голкипер решил подобрать файер и бросить его обратно на трибуну.

После этого болельщики выбежали на поле, один из которых ударил Гловера по голове металлическим ведром, в котором тушат файеры. По итогу у 24-летнего вратаря открылось кровотечение, а вскоре представители «Мельбурн Сити» сообщили, что, вероятно, у него сотрясение мозга.

Матч был официально прерван ради безопасности футболистов.

Сообщается, что фанаты обоих клубов собирались покинуть трибуны стадиона на 20-й минуте в знак протеста против проведения финала чемпионата Австралии в Сиднее.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine